В Забайкалье из-за эпидобстановки ввели ограничения на массовые мероприятия для детей

ТАСС, 29 января. Власти Забайкальского края в связи с резким ростом заболеваемости COVID-19 ввели запрет на проведение массовых мероприятия для детей. Срок ограничений - с 31 января по 1 марта, сообщила в субботу пресс-служба правительства региона.

"На территории Забайкальского края с 31 января по 1 марта включительно приостановлено проведение физкультурных, зрелищных, досуговых, развлекательных, публичных и иных мероприятий, в том числе в организациях независимо от организационно-правовой формы и формы собственности, у индивидуальных предпринимателей, в том числе на открытом воздухе, с участием лиц, не достигших 18 лет, за исключением проведения мероприятий в дистанционном режиме", - говорится в сообщении.

Классы и группы, в которых зарегистрирован один и более случаев заболевания ОРВИ, в том числе COVID-19, будут переведены на дистанционный формат обучения. Проведение спортивных и культурных мероприятий с объединением обучающихся различных классов, групп не допускается.

Кроме того, работникам, не прошедшим вакцинацию или ревакцинацию, а также имеющим медицинский отвод, необходимо перейти на дистанционную работу. Сотрудники, которые не прошли вакцинацию от COVID-19, за исключением случаев наличия медицинского отвода, будут отстранены от работы.

В Забайкальском крае выявлено 100,3 тыс. случаев коронавирусной инфекции, более 2 тыс. человек умерли. В регионе перевели все амбулаторные и стационарные службы в режим повышенной готовности. С 10 января в Забайкалье действует проверка QR-кодов о вакцинации на входе в торговые и торгово-развлекательные центры, а также при обслуживании посетителей в непродовольственных магазинах.