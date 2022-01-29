Чернышенко вручил главе митрополичьего округа РПЦ в Казахстане орден Невского

НУР-СУЛТАН, 29 января. /ТАСС/. Заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко в ходе встречи в Нур-Султане вручил митрополиту Астанайскому и Казахстанскому Александру орден Александра Невского. Об этом сообщила в субботу пресс-служба посольства России в Казахстане.

"29 января 2022 года в ходе рабочей поездки в Республику Казахстан заместитель председателя правительства Российской Федерации Дмитрий Чернышенко посетил Успенский кафедральный собор в городе Нур-Султан. Здесь состоялась его встреча с митрополитом Астанайским и Казахстанским Александром, который ознакомил российского вице-премьера с основными святынями храма, а также совершил молебен", - говорится в сообщении на странице посольства в Facebook.

Отмечено, что в ходе встречи Чернышенко вручил главе митрополичьего округа Русской православной церкви в Казахстане орден Александра Невского. "Высокой государственной награды Российской Федерации митрополит удостоен в соответствии с указом президента России Владимира Путина за большой вклад в сохранение и развитие духовных и культурных традиций, активную просветительскую и миротворческую деятельность, направленную на укрепление дружбы между народами России и Казахстана", - пояснили в пресс-службе.