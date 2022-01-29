Верхняя Пышма и коммуна Агилькур во Франции установили побратимские отношения

ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 января. /ТАСС/. Город Верхняя Пышма в Свердловской области и французская коммуна Агилькур установили побратимские связи, муниципальные власти договорились о сотрудничестве в сфере сельского хозяйства, науки и культуры. Соглашение подписано в субботу, сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.

"Верхняя Пышма и французский Агилькур 29 января подписали соглашение об установлении побратимских связей. Документ скрепил договоренности двух муниципалитетов развивать дружеские отношения и контакты, сотрудничать в сфере экологии и сельского хозяйства, образования, науки, культуры, спорта и туризма", - говорится в сообщении.

В пресс-службе Уральской горно-металлургической компании (УГМК) добавили, что французская делегация посетила спортивные и культурные объекты Верхней Пышмы, в том числе Музейный комплекс УГМК. Также гости побывали на промплощадке градообразующего предприятия - АО "Уралэлектромедь". В экскурсионную программу вошел осмотр основных достопримечательностей Екатеринбурга.

"Мы сегодня подписали важное для нас соглашение о взаимодействии в части образования, сохранения исторических данных, сохранения памяти о русских войнах, погибших в Первую мировую войну на территории Франции", - приводят слова мэра Верхней Пышмы Ивана Соломина в департаменте информполитики региона.

В составе 3-й бригады Русского экспедиционного корпуса, участвовавшего в боевых действиях на территории Франции, воевали уральцы - уроженцы Верхней Пышмы. 19 апреля 1917 года в ходе боев они погибли при освобождении Агилькура вместе с другими двумя тысячами русских солдат. В 2017 году останки русских воинов на высоте Мон-Спен обнаружил историк-энтузиаст, президент Фонда русско-французских отношений Пьер Малиновский. Спустя год российский посол во Франции Алексей Мешков вручил Малиновскому награду Министерства обороны России - медаль "За заслуги в увековечении памяти погибших защитников Отечества".