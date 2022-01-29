На Камчатке неизвестные расклеили фейковые объявления о тренировках по эвакуации

ТАСС, 29 января. Неизвестные на Камчатке расклеили объявления о тренировках по эвакуации, что является фейковой информацией, сообщила в субботу пресс-служба управления МЧС по региону.

"В населенных пунктах Камчатского края появились расклеенные объявления о якобы назначенных на 9 часов утра 1 февраля 2022 года пробных эвакуациях жилых домов пешими колоннами. Данная информация ложная. Никаких учений и тренировок по эвакуации МЧС России и Росгвардия не проводят", - говорится в сообщении.

Главное управление МЧС России по Камчатскому краю рекомендует использовать только официальную информацию, которая размещается на сайте территориального органа МЧС и на официальных страницах в социальных сетях.