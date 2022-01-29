В Якутии до 2030 года построят 44 объекта сортировки мусора

ТАСС, 29 января. Более 40 сортировочных линий, мусоросортировочных комплексов и других объектов, направленных на обработку твердых бытовых отходов, будет построено в Якутии к 2030 году. Об этом в субботу сообщается на сайте правительства региона.

"Территориальной схемой твердых коммунальных отходов (ТКО) предлагается к 2030 году в республике ввести в эксплуатацию 203 пункта временного накопления, 44 объекта обработки - сортировочные линии, мусоросортировочные комплексы, мусороперегрузочная станция с элементами сортировки", - говорится в сообщении.

Запланировано 16 объектов обезвреживания - из них числе 13 для арктических районов, 17 объектов размещения отходов, 13 площадок временного хранения отходов, не подлежащих сжиганию и зольного остатка - для арктических районов.

По данным правительства Якутии, в 2021 году количество зон действия региональных операторов увеличилось с пяти до 12 путем разделения Южной - на Алданскую и Нерюнгринскую, а Западной - на семь с определением новых регоператоров.