В Москве с начала акции "Елочный круговорот" на переработку сдали более 27,5 тыс. деревьев

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Жители Москвы с начала акции "Елочный круговорот" сдали на переработку более 27,5 тыс. деревьев. В городе продолжают работать свыше 580 приемных пунктов. Об этом сообщил в субботу мэр Москвы Сергей Собянин.

"С начала акции "Елочный круговорот" москвичи сдали на переработку больше 27,5 тыс. новогодних деревьев. Спасибо всем, кто не пожалел времени на полезное дело! Переработанные растения послужат городу. Щепой из хвои посыпают экологические тропы в парках", - написал Собянин в своем аккаунте во "ВКонтакте".

Он напомнил, что акция проводят в Москве седьмую зиму подряд. Сейчас в столице работает больше 580 пунктов приема. Они будут открыты до 20 февраля.

Все деревья перемалывают в щепу, которая в дальнейшем используется на особо охраняемых природных территориях, например, для подсыпки троп. Также стружка необходима центрам передержки диких животных. В рамках акции в пункты сбора москвичи могут бесплатно сдать елки, сосны и пихты. Главное, чтобы на дереве не осталось новогодней мишуры и украшений. Полный перечень адресов пунктов приема и график их работы опубликован на портале mos.ru.

Акция проходит в столице с 2016 года, ее основные цели - правильно утилизировать новогодние деревья, а также привлечь внимание горожан к раздельному сбору отходов.