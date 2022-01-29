В РПЦ призвали не забывать об осторожности во время крещенских купаний

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Трагедия с женщиной, утонувшей во время крещенских купаний в Ленинградской области, должна напомнить о необходимости с осторожностью подходить к данной традиции. В Русской православной церкви выразили соболезнования близким погибшей. Об этом заявил в субботу глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.

"Это страшная трагедия, искренне сочувствую родственникам погибшей, и я хотел бы, чтобы она послужила напоминаем о той осторожности, с которой надо подходить к крещенским купаниям", - сказал митрополит Иларион в эфире программы "Церковь и мир" на телеканале "Россия-24".

По его словам, Церковь всегда заботится о безопасности людей, и купания при участии ее представителей проходят в стоячих водоемах, в озерах, где отсутствует быстрое течение и где проруби оборудованы всеми необходимыми приспособлениями. На месте должны дежурить спасатели. Если все эти условия соблюдены и человек чувствует себя достаточно здоровым, чтобы погрузиться в ледяную воду, он может себе это позволить, отметил митрополит.

"Тем более недопустимыми, с точки зрения Церкви, являются случаи, когда ребенка против его воли погружают в крещенскую купель, - оно может быть только добровольным для людей всех возрастов и осуществляться только там, где соблюдаются все меры предосторожности", - добавил иерарх.

В ночь на Крещение в поселке Выра Гатчинского района Ленинградской области 41-летняя женщина на глазах у близких нырнула в самодельную прорубь на реке Оредеж, и течением ее унесло под лед. Поисковые работы продолжались больше недели, в них были задействованы около 50 человек, в том числе добровольцы. По факту гибели женщины было возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Позднее спасатели нашли тело женщины в километре ниже по течению от проруби, где она утонула.