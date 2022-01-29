Московская филармония в день столетия реконструировала концерт своего открытия

МОСКВА, 29 января. /Корреспондент ТАСС Анастасия Силкина/. Дирижер Юрий Симонов и солисты Денис Мацуев, Хибла Герзмава и Агунда Кулаева воспроизвели программу открытия Московской филармонии в день ее столетия. Концерт-реконструкция прошел там же - в Большом зале Московской консерватории - и в тот же час, передает корреспондент ТАСС.

"Идея абсолютно закономерная, потому что историческая реконструкция, на мой взгляд, самое наглядное и яркое свидетельство того, что филармония чтит свои традиции и корни, - рассказал в беседе с ТАСС генеральный директор филармонии Алексей Шалашов. - Отметить свое столетие исторической реконструкцией первого концерта - это значит обратить внимание музыкантов, слушателей, общества на то, с чего начиналась деятельность филармонии".

Концерт начался в два часа пополудни, как и 29 января 1922 года. Вступительное слово дали музыковеду Ярославу Тимофееву, который сравнил мероприятие с машиной времени и приветствовал зрителей в Большом концертом зале Госфила, как тогда назывался главный зал консерватории.

"Ровно сто лет назад в эти же минуты здесь стоял 37-летний Борис Борисович Красин - революционер, фольклорист и председатель правления Госфила. Он обращался к нашим прабабушкам и прадедушкам с пламенной речью о создании новой концертной организации и делился грандиозными планами на будущее. Сегодня мы можем сказать, что эти планы перевыполнены, потому что спустя 100 лет мы празднуем юбилей все той же организации, живой, растущей и смотрящей вперед в свой второй век", - отметил ведущий.

Афиша концерта в точности повторила первую в истории филармонии программу: Девятая симфония Людвига ван Бетховена, сочинения для хора Михаила Ипполитова-Иванова и Сергея Танеева, Второй фортепианный концерт Сергея Рахманинова и "Поэма экстаза" Александра Скрябина. Отличие заключалось лишь в исполнителях: в этот раз ими стали Академический симфонический оркестр Московской филармонии под управлением Юрия Симонова, Государственная академическая хоровая капелла им. А. А. Юрлова под руководством Геннадия Дмитряка, Хибла Герзмава (сопрано), Агунда Кулаева (меццо-сопрано), Сергей Романовский (тенор), Алексей Тихомиров (бас) и пианист Денис Мацуев.

Глава Московской филармонии в разговоре с ТАСС подчеркнул, что программа за сто лет не потеряла актуальности. Его слова подтвердили очень продолжительные аплодисменты зала после каждого номера. "Эти великие сочинения были одними из самых важных в той музыкальной общественной жизни, и сегодня те же авторы остаются любимыми и почитаемыми", - заметил Шалашов, напомнив, что сейчас в Москве проходит большой фестиваль к 150-летию со дня рождения Скрябина, музыкальный мир живет в ожидании нового Международного конкурса пианистов, композиторов и дирижеров им. С. В. Рахманинова и Года Рахманинова.

Столетие филармонии

Праздник продолжится в субботу в Концертном зале им. П. И. Чайковского. В сопровождении Российского национального молодежного симфонического оркестра выступят Денис Мацуев, Даниил Трифонов, Юрий Башмет, Максим Венгеров и многие другие. Дирижировать будут глава Мариинского театра Валерий Гергиев и венесуэльский маэстро Густаво Дудамель. Вечер будет транслироваться онлайн на сайте филармонии, в сообществе филармонии в сети "ВКонтакте" и на платформе Medici.tv.

Документ об организации филармонии в Москве был подписан наркомом просвещения РСФСР Анатолием Луначарским в октябре 1921 года. Торжественное открытие состоялось 29 января 1922 года в Большом зале Московской консерватории. Сегодня Московская филармония - это два здания и шесть концертных залов, где проходит более тысячи концертов в сезон.

К 100-летию филармония запустила интернет-проект 100.meloman.ru. В нем представлены уникальные исторические материалы: фотографии, афиши, программки, документы.