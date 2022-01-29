В РПЦ считают, что возвращение смертной казни для педофилов не решит проблему

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Возвращение смертной казни, даже для педофилов, не является решением проблемы, и пожизненное заключение для таких преступников будет адекватной мерой наказания. Такое мнение высказал в субботу глава отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион. Ранее сенатор Эдуард Россель предложил расстреливать педофилов.

"Я не считаю введение смертной казни решением проблемы. Пожизненное заключение является адекватной мерой для пресечения подобной противоправной, безнравственной и преступной деятельности", - сказал митрополит Иларион в эфире программы "Церковь и мир" на телеканале "Россия-24".

По его словам, педофилы должны содержаться в тяжелых условиях, сами зарабатывать себе на хлеб, и "эта пожизненная изоляция этих людей обезопасит тех, кто остается на воле".

Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, комментируя трагедию с убийством пятилетней девочки в Костроме, которое было совершено при участии педофила-рецидивиста, назвала недопустимой ситуацию, когда отсидевший четыре года педофил вышел на свободу и снова совершил преступление. По словам Матвиенко, это уже психически больные люди, и их нужно изолировать от общества. При этом Матвиенко заявила, что выступает против возвращения смертной казни.