Директор института Спалланцани выступил за смягчение антиковидных мер в Италии

РИМ, 29 января. /ТАСС/. Профессор Франческо Вайя, директор римского Национального института инфекционных заболеваний имени Ладзаро Спалланцани, считает, что в Италии настала пора смягчить ограничительные меры в связи с улучшением эпидемической ситуации. Такое мнение глава ведущего итальянского медучреждения, занимающегося лечением и исследованиями заболевания COVID-19, выразил в беседе с журналистами по окончании торжественной церемонии, которая была организована в субботу к двухлетию борьбы с пандемией в Италии.

29 января 2020 года пара китайских туристов были доставлены в институт Спалланцани после того, как у мужчины появились симптомы, схожие с пневмонией, вызываемой новым коронавирусом. 30 января у обоих было подтверждено заражение им. 3 февраля ученые института Спалланцани смогли выделить штамм нового коронавируса.

"Ситуация налаживается, - сказал директор научного учреждения. - Мы считаем, что пришло время смягчить меры, вакцинация была стратегическим инструментом, который позволяет нам сказать, что игра почти окончена". Вайя добавил, что вместе с этим необходимо вакцинировать как можно большее число людей в мире, а также "обновлять вакцины". По его мнению, "нужно ежегодно получать дополнительную дозу". Затронув тему распространения омикрон-штамма, специалист отметил, что этот вариант коронавируса становится "сезонным вирусом".

Сейчас в Италии повсеместно требуется ковид-сертификат, причем для посещения большинства мест, а также для проезда на общественном транспорте документ должен быть основан на справке о вакцинации или перенесенном за последние полгода ковиде.

С 1 февраля жители Италии смогут без ковид-сертификата ходить только в продовольственные магазины, аптеки, салоны оптики, ортопедические салоны, а также в магазины зоотоваров. С этой же даты пропуск, полученный на основании отрицательного результата теста на коронавирус, потребуется для посещения отделений банков, почты и офисов государственных учреждений.

В апреле 2021 года итальянский институт подписал меморандум о рассчитанном на три года сотрудничестве с Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи, разработчиком вакцины "Спутник V". Как пояснялось, основной целью совместного исследования было изучение защитных функций российского препарата против вариантов коронавируса. В базе данных римского института имеется более 100 штаммов коронавируса.