Филиал Музея Победы в Красногорске расскажет о фронтовиках-олимпийцах перед Олимпиадой

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Новая музейная образовательная программа "Победители 45 - Олимпионики 52" стартовала в Красногорском филиале Музея Победы в преддверии зимних Олимпийских игр, которые пройдут 4-20 февраля, сообщает в субботу пресс-служба Музея Победы.

"В год 70-летия XV летних Олимпийских игр и накануне XXIV зимних Олимпийских игр в музее вспомнят о спортивном триумфе советской сборной - "команды фронтовиков". Во время интерактивного рассказа посетители услышат подлинные истории о бывших узниках концлагерей, принесших стране олимпийские медали, - тяжелоатлете Иване Удодове, борце Якове Пункине и гимнасте Викторе Чукарине", - говорится в сообщении.

В музее расскажут об истории зарождения Олимпийских игр, о том, кто стал первым победителем марафонского забега.

XV летние Олимпийские игры 1952 года вошли в историю как игры, на которых впервые выступила команда СССР. Советские спортсмены стали триумфаторами этих Игр. Позднее первую олимпийскую сборную СССР назовут "командой фронтовиков", поскольку многие из спортсменов воевали на фронте, пережили блокаду, некоторые прошли концлагеря.

Хельсинки получил право принимать летние Олимпийские игры 1940 года, которые, однако, были отменены в связи с начавшейся войной. По ее окончании Международный олимпийский комитет принял решение провести летнюю Олимпиаду 1952 года в Хельсинки.