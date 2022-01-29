Число амбулаторных больных с COVID-19 выросло в Кировской области в 3,6 раза за неделю

КИРОВ, 29 января. /ТАСС/. Число пациентов с коронавирусом, проходящих амбулаторное лечение, выросло в Кировской области за неделю в 3,6 раза. За минувшие сутки выявлено наибольшее за весь период пандемии число новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщается в субботу на сайте правительства региона.

"На амбулаторном лечении находятся более 44 тыс. пациентов с респираторными инфекциями, из них с коронавирусом более 14,5 тыс., еще неделю назад их было всего 4 051. Рост более чем на 10 тыс. человек. Скорой медицинской помощью обслужен 2 121 вызов, что на 500 больше, чем неделей ранее. В усиленном режиме работает амбулаторно-поликлиническое звено, служба скорой медицинской помощи, инфекционные госпитали", - говорится в сообщении.

По словам министра здравоохранения области Андрея Черняева, только за последние сутки выявлено 919 новых случаев заражения COVID-19 с симптомами заболевания. Это максимальное значение с начала пандемии. Количество вызовов на дом медицинских работников за двое суток выросло более чем на 2 тыс. По сравнению с допандемийным периодом этот показатель увеличился в 10 раз.

В Минздраве подчеркнули, что всем пациентам с COVID-19, а также с подозрением на внебольничную пневмонию по медицинским показаниям проводится рентгенологическое исследование легких, в том числе компьютерная томография. В поликлинике на ул. Молодой Гвардии, 98 компьютерный томограф переведен на круглосуточный режим работы. Также в связи с непростой эпидемиологической ситуацией пересмотрена работа всего первичного звена здравоохранения, организована работа амбулаторных центров диагностики и лечения новой коронавирусной инфекции в ряде поликлиник Кирова. Кроме того, на базе реабилитационного центра "На Казанской" вновь начал работу инфекционный госпиталь Кировской областной клинической больницы на 130 коек.