В Оренбуржье в 1,5 раза увеличат финансирование для решение жилищного вопроса семей

ТАСС, 29 января. Власти Оренбургской области в 2022 году в 1,5 раза увеличат финансирование для решения жилищного вопроса семей льготных категорий. Поддержкой смогут воспользоваться 860 семей, сообщили в субботу в пресс-службе правительства региона.

"В 2022 году в Оренбуржье 860 семей льготных категорий смогут решить жилищный вопрос при поддержке государства. На эти цели в 2022 году будет выделено 1,27 млрд рублей, большая часть - средства областного бюджета. Сумма поддержки возросла в 1,5 раза по сравнению с прошлым годом", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в этом году на 100 млн рублей увеличен объем средств на социальные выплаты на приобретение (строительство) жилья многодетным семьям. Регион направит на реализацию этой меры поддержки более 150 млн рублей.

"Многодетные семьи нуждаются в поддержке. В прошлом году получили много обращений по поводу обеспечения жильем. Очередь двигается медленно, поэтому выделили дополнительные средства на решение вопроса. Это позволит обеспечить жильем 100 оренбургских семей с детьми", - цитирует пресс-служба главу региона Дениса Паслера.

В 2021 году региональное министерство социального развития направило 838,3 млн рублей на обеспечение жильем льготных категорий оренбуржцев, это позволило решить жилищный вопрос 780 семей. Так, для детей-сирот приобрели 618 квартир на 642,3 млн рублей, также единовременные денежные выплаты на 23,7 млн рублей получили 19 вдов участников и инвалидов Великой Отечественной войны. Еще 101 млн рублей направили на покупку 89 жилых помещений для отдельных категорий граждан, вставших на учет после 1 января 2005 года. Социальные выплаты на приобретение или строительство жилья получили 33 многодетные семьи, выданы свидетельства на уплату части первоначального взноса на ипотеку.