В Оренбуржье за неделю вдвое увеличили число тестирований на коронавирус

ТАСС, 29 января. В Оренбургской области за неделю вдвое увеличили число проведенных тестирований на коронавирус, сообщили в субботу в пресс-службе правительства региона.

"За последние сутки в регионе зарегистрировано 945 новых случаев инфицирования COVID-19. Специалисты связывают это не только с более высокой заразностью нового штамма "омикрон" и его быстрым распространением, но и с увеличением объемов тестирования. Сегодня в Оренбургской области делается более 10 тыс. тестов ежесуточно. Это вдвое превышает объемы прошлой недели", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, в регионе активизируется кампания по первичной и повторной вакцинации. По данным на пятницу, полный курс иммунизации прошли 1 047 714 жителей. С 24 января в регионе началась прививочная кампания среди подростков специально разработанной для этого возраста вакциной "Спутник М".

Ранее власти приняли решение приостановить во всех школах Оренбурга с 28 января по 3 февраля очное обучение, чтобы предотвратить распространение ОРВИ и коронавирусной инфекции. Занятия для школьников организуют дистанционно.

В Оренбургской области, по данным Минздрава региона, зарегистрировано 115 575 случаев заражения коронавирусом, в том числе 945 - за прошедшие сутки, что является максимумом с начала пандемии. На сегодняшний день выздоровели 101 379 человека, 252 - за минувшие сутки. Умерли 3 587 пациентов.