Поликлиники Башкирии перейдут на 14-часовой рабочий день из-за ситуации с пандемией

ТАСС, 29 января. Поликлиники Башкирии с понедельника перейдут на 14-часовой рабочий день из-за роста заболеваемости ковидом и ОРВИ. Прием ПЦР-анализов продлят до 19:30, сообщается в субботу на сайте правительства республики.

"С 31 января в Башкортостане все поликлиники будут работать с 07:30 до 22:00. ПЦР-анализы теперь можно будет сдать в поликлиниках до 19:30. Лаборатории, подведомственные Минздраву и Роспотребнадзору, переходят на круглосуточный график", - говорится в сообщении по итогам заседания оперативного штаба. Уточняется, что поликлиники будут работать до 22:00 семь дней в неделю.

По данным властей, для усиления амбулаторного звена привлекут студентов и ординаторов медицинского университета. Также глава республики Радий Хабиров поручил увеличить количество операторов и медицинских экспертов в Ситуационном антиковидном центре республики, специалисты которого ежедневно отрабатывают порядка 3-4 тыс. телефонных звонков.

Вакцинация в регионе

Почти 2,2 млн жителей Башкирии завершили вакцинацию от коронавируса, что составляет 88,5% подлежащего иммунизации населения, сообщается на сайте правительства республики.

"Руководитель Минздрава республики Максим Забелин доложил на заседании оперштаба о темпах вакцинации от коронавируса. По данным на 29 января, первым компонентом привиты 2 335 929 человек. Полностью завершили вакцинацию 2 197 606 человек. Это соответственно 94,8% и 88,5% подлежащего вакцинации населения. В будни ежедневно прививаются от 12 до 16 тыс. человек, в выходные дни - от 4 до 6 тыс.", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, всего регион получил 2 914 858 доз отечественных вакцин. В большинстве муниципалитетов прививку сделали уже все подлежащие иммунизации жители. Низкие темпы прививочной кампании - менее 80% - в Кумертау, Октябрьском, Сибае и Белорецке. На этой неделе в Башкирию также поступили первые 2 800 доз вакцины "Спутник М" - привито 459 школьников в возрасте от 12 до 18 лет.

"Как показывает практика, вакцинированные легче переносят новый штамм "омикрон", а доля заболевших после прививки - не более 4%", - цитирует пресс-служба Максима Забелина.

По его словам, в регионе растет число заболеваний COVID-19, за минувшую неделю прирост составил 40%. В инфекционных центрах занято 2 600 мест, свободно - 38%. При этом число госпитализированных составляет не более 4,5% от общего количества заразившихся коронавирусом.

В Башкирии за минувшие сутки подтвердили 710 новых случаев заражения коронавирусом. Всего с начала пандемии в республике переболели 130 262 человека.