В США экс-учительницу обвиняют в том, что она возглавляла состоящий из женщин батальон ИГ

ВАШИНГТОН, 29 января. /ТАСС/. Бывшая учительница из штата Канзас Элисон Флюк-Экрен обвиняется в США в том, что она возглавляла состоящий исключительно из женщин батальон террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ), обучала других женщин и детей пользоваться оружием, гранатами и поясами со взрывчаткой. Об этом говорится в распространенном в субботу заявлении Минюста США.

Обвинения в материальной поддержке терроризма против 42-летней американки были выдвинуты еще в 2019 году, но с дела был снят гриф секретности только в пятницу, когда ее доставили в федеральный суд Александрии (штат Вирджиния) после недавнего ареста в Сирии. По версии следствия, она планировала теракт в одном из американских учебных заведений, переводила экстремистские пропагандистские материалы и обучала женщин и детей идеологии ИГ. Флюк-Экрен свободно владеет арабским, английским, испанским и турецким языками.

По данным газеты The Washington Post, женщины составляют лишь около 10% среди тех, кого власти США обвиняют в оказании поддержки ИГ. При этом ни в одном из предыдущих дел женщина не обвинялась в том, что она руководила батальоном. Как отмечает издание, несмотря на то, что в группировке действовали строгие гендерные ограничения, участие женщин в боевых действиях никогда не запрещалось. Главари ИГ прямо призывали их брать в руки оружие.

Обвиняемая была ключевой частью этих усилий, считает обвинение. Так, по мнению прокуратуры США, перед осадой города Ракка курдскими силами в 2017 году она обучала женщин из своего батальона боевым искусствам, вождению автомобиля со взрывчаткой и его подрыву.

Согласно материалам суда, Флюк-Экрен уехала из США в 2008 году в Египет, а затем попала в Сирию, где присоединилась к террористам. Ее муж путешествовал вместе с ней и обучал снайперов в ИГ, позже он был ликвидирован в результате авиаудара. Американке грозит максимальное наказание в виде 20 лет лишения свободы.