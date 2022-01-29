В Великобритании у пациентов с постковидным синдромом обнаружили скрытые патологии легких

ЛОНДОН, 29 января. /ТАСС/. Британские исследователи обнаружили труднодиагностируемые патологии легких у пациентов с так называемым долгим ковидом (постковидным синдромом). Как говорится в сообщении, распространенном в субботу пресс-службой Оксфордского университета, у таких пациентов существенно затруднен процесс переноса газов кровью.

У пациентов с постковидным синдромом, жаловавшихся на одышку через много месяцев после болезни, которая протекала относительно легко, обнаружились те же легочные аномалии, что и у людей, которые перенесли инфекцию в тяжелой форме. Изменения в их легких могут затруднять поступление кислорода в кровь.

Установить это удалось с помощью магнитно-резонансной томографии (МРТ), причем в ходе процедуры пациенты дышали смесью кислорода с ксеноном. После специальной подготовки этот газ становится четко различимым на томограмме, что дает возможность оценить работу легких. При этом другие исследования, включая компьютерную томографию (КТ), не позволяли обнаружить патологию.

"Теперь предстоит ответить на ряд важных вопросов. Насколько серьезна выявленная нами патология, как часто она наблюдается у пациентов с постковидным синдромом, чем она вызвана и каковы долгосрочные последствия для здоровья людей?" - заявил руководитель исследования профессор Оксфордского университета Фергус Глисон. К настоящему моменту в британском исследовании Explain приняли участие лишь 36 человек, однако их число планируется довести до 400. Статья с первыми выводами опубликована в электронной библиотеке medRxiv и пока не получила научных рецензий.

Согласно последним статистическим данным, в Великобритании от постковидного синдрома страдают до 1,3 млн человек, причем у более чем 500 тыс. последствия перенесенного заболевания наблюдаются через год и больше после заражения. Как признают британские эксперты, термин "долгий ковид" остается достаточно размытым и может описывать не один, а несколько отдельных синдромов. С этим состоянием связывают больше полусотни различных симптомов, однако наиболее распространенными являются одышка, сильная усталость, головные боли, ухудшение памяти и внимания, боли в суставах, потеря способности ощущать вкусы и/или запахи, а также изменение их восприятия. Единого мнения о причинах возникновения "долгого ковида" пока нет.

Как отмечается на сайте Национальной службы здравоохранения королевства, вероятность развития "долгого ковида", согласно текущим оценкам, не зависит от тяжести перенесенного заболевания. Результаты нескольких исследований указывают на то, что люди, получившие вакцину от коронавируса, но все равно переболевшие COVID-19, реже жалуются на симптомы, характерные для постковидного синдрома.