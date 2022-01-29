Около 50% заболевших COVID-19 жителей Башкирии заразились омикроном

ТАСС, 29 января. Омикрон-штамм выявили у 50% недавно заболевших COVID-19 жителей Башкирии. Об этом в эфире телеканала БСТ сообщил министр здравоохранения региона Максим Забелин.

"У нас пока 50% заболевших - это штамм "омикрон", но регистрируется и дельта-штамм", - сказал Забелин.

Как сообщается на сайте правительства республики, заразившиеся штаммом "омикрон", как правило, переносят болезнь бессимптомно или в легкой форме, без госпитализации. При этом наблюдается существенный рост числа заболевших, а основная нагрузка приходится на амбулаторное звено. В связи с этим с понедельника поликлиники Башкирии перейдут на 14-часовой рабочий день.

"Мы временно приостановили диспансеризацию, профилактические осмотры. Это позволило освободить силы и средства", - отметил Забелин. Также для усиления амбулаторного звена привлекают студентов и ординаторов медицинского университета.

В Башкирии за минувшую неделю рост числа случаев заболевания COVID-19 составил 40%, в инфекционных центрах занято 2 600 мест, свободно 38% коек. При этом число госпитализированных составляет не более 4,5% от общего количества заразившихся коронавирусом. За минувшие сутки подтвердили 710 новых случаев COVID-19, всего с начала пандемии в республике переболели 130 262 человека.