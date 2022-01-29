Айшат Кадырова заявила об отсутствии долгов у модного дома Firdaws

ГРОЗНЫЙ, 29 января. /ТАСС/. Счета дома моды Firdaws не заблокированы, налоговая задолженность в 1 638 рублей, образовавшаяся из-за ошибки бухгалтера, погашена, сообщила учредитель бренда и министр культуры Чечни Айшат Кадырова.

Ранее СМИ сообщали, что налоговая инспекция возбудила в отношении модного дома исполнительное производство, связанное с неуплатой налогов и сборов. Отмечалось, что счета ООО "Фирдаус" были заблокированы.

"Компания Firdaws не успела вовремя заплатить 1 тыс. 638 рублей 4 копейки налогов из-за ошибки главного бухгалтера. Это были начисленные пени на отдельной квитанции, специалист ее просто просмотрел - человеческий фактор. Как только ошибка была обнаружена, задолженность сразу же была погашена. Счета компании не были заблокированы. Никаких долгов у компании нет", - написала Кадырова на своей странице в Instagram.

По ее словам, на производстве модного дома в настоящее время проходят технические работы. "Как только эти работы будут завершены, двери магазинов Firdaws вновь откроют свои двери для любимых покупателей", - добавила она.

Дом моды Firdaws под руководством супруги главы Чечни Медни Кадыровой начал свою работу в 2009 году в Грозном. В 2011 году он завоевал в Москве Гран-при международного конкурса модельеров "Кутюрье года". В 2016 году Медни Кадырова передала руководство Firdaws своей дочери Айшат. С октября прошлого года Айшат Кадырова также занимает должность министра культуры Чечни.