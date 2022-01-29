{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Детский омбудсмен поддержала идею компенсации долгов за ЖКХ для детей-сирот

Эта мера поможет защитить детей от долговой нагрузки, которая переходит к ним от родителей, считает Мария Львова-Белова

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Компенсация долгов за ЖКХ для детей-сирот поможет защитить их от долговой нагрузки, которая переходит от родителей к ребенку. Об этом журналистам заявила в субботу уполномоченный по правам ребенка в РФ Мария Львова-Белова.

Ранее президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам заседания Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ), прошедшего 9 декабря 2021 года. В частности, глава государства считает необходимым изучить возможность предоставления детям-сиротам компенсации для погашения задолженности по ЖКХ в определенных ситуациях.

"Предоставление детям-сиротам компенсации для погашения задолженности по ЖКХ позволит защитить несовершеннолетних, оставшихся без попечения родителей, от тяжелого долгового бремени. Нередко родители таких детей продолжают, к сожалению, вести асоциальный образ жизни, по причине которого их ограничили или лишили родительских прав", - пояснила Львова-Белова.

"Они не оплачивают счета за жилье и коммунальные услуги, в результате чего накапливаются долги, которые после могут перейти к ребенку. Нам поступают обращения в интересах детей, оказавшихся в таких ситуациях, с просьбой оказать содействие в списании долгов, поскольку по факту они образовались не по их вине, и они не должны нести за них ответственность", - добавила она.

При этом детский омбудсмен уточнила, что у социальных служб, в первую очередь, стоит задача "помочь семьям выйти из кризиса и вернуть ребенка в родной дом, не доводя до таких обстоятельств".

Реестр контента и "Подростки России"

Кроме того, по ее словам, институт уполномоченного по правам ребенка последовательно выступает за создание безопасной, дружелюбной к детям информационной среды, а также за борьбу с деструктивным контентом. "Идея саморегулируемого реестра токсичного контента заслуживает внимания. Ответственность за то, какую информацию мы несем детям должны нести не только авторы, но и платформы, на которых она публикуется", - отметила Львова-Белова.

Соответствующее поручение о проекте реестра Путин также дал по итогам заседания СПЧ. Речь идет о предложениях предпринимателя в сфере информационных технологий Игоря Ашманова, который обратил внимание, что есть токсичный контент, например о ненависти к семье, к детям, к мужчинам, встречается потакание насилию и так далее, этот контент не запрещен и не блокируется Роскомнадзором, но "отравляет детей и подростков очень сильно". По его словам, эту проблему нельзя решить с помощью законов. В связи с этим Ашманов предложил создать каталог контента, который и без законодательного запрета будет считаться участниками цифровой сферы неприемлемым в России.

Также детский омбудсмен отметила, что одной из ее стратегических инициатив станет программа "Подростки России". Она предполагает создание федерального методического центра по подростковой работе, развитие сообщества специалистов и сети подростковых центров, ориентированных в том числе на работу с подростками "группы риска". "Дети, проявляющие девиантное поведение, делают это под влиянием множества негативных факторов. Это могут быть и проблемы в семье, и травля в школьном коллективе, и ментальные нарушения, и ситуация неуспеха и подавленности. Если взрослые своевременно проявят чуткость, определят источник проблемы, не оттолкнут ребенка и найдут способ его поддержать, это поможет многим подросткам", - считает Львова-Белова.

Теги
РоссияЛьвова-Белова, Мария Алексеевна
Пандемия COVID-19
Центр Гамалеи готов подать документы для испытания новых платформ для вакцин от ковида
Это необходимо, чтобы защититься от следующих возможных мутаций вируса, отметил директор Центра Александр Гинцбург
Центр Гамалеи готов подать документы для испытания новых платформ для вакцин от ковида
Читать полностью