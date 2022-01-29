Детский омбудсмен поддержала идею компенсации долгов за ЖКХ для детей-сирот

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Компенсация долгов за ЖКХ для детей-сирот поможет защитить их от долговой нагрузки, которая переходит от родителей к ребенку. Об этом журналистам заявила в субботу уполномоченный по правам ребенка в РФ Мария Львова-Белова.

Ранее президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам заседания Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ), прошедшего 9 декабря 2021 года. В частности, глава государства считает необходимым изучить возможность предоставления детям-сиротам компенсации для погашения задолженности по ЖКХ в определенных ситуациях.

"Предоставление детям-сиротам компенсации для погашения задолженности по ЖКХ позволит защитить несовершеннолетних, оставшихся без попечения родителей, от тяжелого долгового бремени. Нередко родители таких детей продолжают, к сожалению, вести асоциальный образ жизни, по причине которого их ограничили или лишили родительских прав", - пояснила Львова-Белова.

"Они не оплачивают счета за жилье и коммунальные услуги, в результате чего накапливаются долги, которые после могут перейти к ребенку. Нам поступают обращения в интересах детей, оказавшихся в таких ситуациях, с просьбой оказать содействие в списании долгов, поскольку по факту они образовались не по их вине, и они не должны нести за них ответственность", - добавила она.

При этом детский омбудсмен уточнила, что у социальных служб, в первую очередь, стоит задача "помочь семьям выйти из кризиса и вернуть ребенка в родной дом, не доводя до таких обстоятельств".

Реестр контента и "Подростки России"

Кроме того, по ее словам, институт уполномоченного по правам ребенка последовательно выступает за создание безопасной, дружелюбной к детям информационной среды, а также за борьбу с деструктивным контентом. "Идея саморегулируемого реестра токсичного контента заслуживает внимания. Ответственность за то, какую информацию мы несем детям должны нести не только авторы, но и платформы, на которых она публикуется", - отметила Львова-Белова.

Соответствующее поручение о проекте реестра Путин также дал по итогам заседания СПЧ. Речь идет о предложениях предпринимателя в сфере информационных технологий Игоря Ашманова, который обратил внимание, что есть токсичный контент, например о ненависти к семье, к детям, к мужчинам, встречается потакание насилию и так далее, этот контент не запрещен и не блокируется Роскомнадзором, но "отравляет детей и подростков очень сильно". По его словам, эту проблему нельзя решить с помощью законов. В связи с этим Ашманов предложил создать каталог контента, который и без законодательного запрета будет считаться участниками цифровой сферы неприемлемым в России.

Также детский омбудсмен отметила, что одной из ее стратегических инициатив станет программа "Подростки России". Она предполагает создание федерального методического центра по подростковой работе, развитие сообщества специалистов и сети подростковых центров, ориентированных в том числе на работу с подростками "группы риска". "Дети, проявляющие девиантное поведение, делают это под влиянием множества негативных факторов. Это могут быть и проблемы в семье, и травля в школьном коллективе, и ментальные нарушения, и ситуация неуспеха и подавленности. Если взрослые своевременно проявят чуткость, определят источник проблемы, не оттолкнут ребенка и найдут способ его поддержать, это поможет многим подросткам", - считает Львова-Белова.