На Колыме продлили до 31 января экстренное предупреждение о ЧС

ТАСС, 30 января. Непогода, связанная с усилением порывов ветра до 30 м/с с метелью, ожидается в Магадане и на территории трех городских округов Колымы в понедельник. В связи с этим в регионе объявлено экстренное предупреждение о ЧС, сообщается в воскресенье на сайте правительства Магаданской области.

"31 января 2022 года сохраняется вероятность возникновения чрезвычайной ситуации до межмуниципального уровня в городе Магадане, Ольском, Омсукчанском, Северо-Эвенском городских округах, связанной с повреждением (обрывом) линий электропередачи и линий связи, нарушениями в работе всех видов транспорта, дорожно-коммунальных служб, образованием снежных заносов на дорогах. <...> Существует угроза деформации и разрушения ледового поля припая Охотского моря, бухт Гертнера и Нагаево. Источник ЧС - ветер с метелью", - говорится в сообщении.

По информации синоптиков, в ночь на понедельник в Ольском, на побережье Омсукчанского, Северо-Эвенского городских округов ожидается ветер северо-восточный с порывами 18-23 м/с с метелью, днем в городе Магадане, в Ольском городском округе ожидается ветер северо-восточный 15-20 м/с с метелью, местами на востоке Ольского, побережье Омсукчанского, Северо-Эвенского городских округов ожидается ветер северо-восточный 25-30 м/с с метелью.