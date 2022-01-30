Число случаев заболевания COVID-19 в Кузбассе выросло вдвое за неделю

КЕМЕРОВО, 30 января. /ТАСС/. Число ежедневно выявляемых случаев заболевания ковидом в Кемеровской области превысило за минувшие сутки 700 - новый антирекорд. С начала недели, когда в регионе был выявлен омикрон-вариант вируса, рост составил более чем в два раза, сообщается в Telegram-канале правительства Кузбасса.

"За прошедшие сутки в Кузбассе выявлено 756 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Семь пациентов умерли", - говорится в сообщении. С начала пандемии выявлено 94 819 случаев ковида, выздоровели 85 466 человек, 1 895 умерли.

В понедельник, 24 января, было выявлено 347 заболевших, также в понедельник стало известно, что в регионе выявлен штамм "омикрон", он был подтвержден у пациента, который не выезжал из региона. По данным на 29 января, прирост заболеваемости ковидом в Кузбассе впервые с начала пандемии превысил 600 подтвержденных случаев за сутки - 643, днем ранее было выявлено 503 случая, также впервые с начала пандемии.

На текущей неделе власти Кузбасса ужесточили эпидемиологические ограничения. Так, все спортивные мероприятия в регионе проводятся без зрителей, отменены личные и выездные приемы граждан. По решению региональных властей с 1 февраля будет приостановлена деятельность отделений дневного пребывания учреждений социального обслуживания населения. Работодателям предложено перевести на дистанционную работу не менее 30% сотрудников, а также всех работников в возрасте 60 лет и старше. К возможному переходу на дистанционное обучение также рекомендовано подготовиться и образовательным учреждениям в регионе.

По данным Минздрава региона, в Кузбассе в ковидных госпиталях развернуто 4 300 коек, свободно около 20% из них. В случае ухудшения эпидемиологической обстановки медучреждения готовы увеличить число коек для лечения пациентов с коронавирусом до 7 тыс. мест.