ГУ МЧС предупредило о снеге, гололедице и ветре до 25 м/с в ближайшие сутки в Крыму

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 января. /ТАСС/. Спасатели предупреждают о сильных снегопадах, гололедице и усилении ветра до 25 м/с днем в воскресенье и до утра понедельника в Крыму. Об этом сообщается на сайте ГУ МЧС по республике.

Ранее аналогичное предупреждение о непогоде действовало на полуострове в пятницу и субботу. Сейчас в Симферополе снегопад, температура воздуха ниже ноля.

"По данным крымского управления по Гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, днем и до конца суток 30 января, ночью и утром 31 января в Крыму ожидаются: снег, мокрый снег, дождь, в южных, центральных и восточных районах очень сильные осадки, гололедно-изморозевые отложения. Гололедица. Усиление юго-западного ветра 15-20 м/с, порывы до 25 м/с", - говорится в сообщении.

Рекомендуется воздержаться от выхода в море, горы и на набережные. Существует вероятность происшествий в акваториях Черного, Азовского морей и Керченского пролива.

На Крым в конце ноября - начале декабря 2021 года дважды обрушивался ураган. Пострадали пять человек, в Ялте затонула яхта. В ночь на 1 декабря ветер сопровождался снегопадом, при этом обошлось без пострадавших. Оба раза в регионе происходили многочисленные отключения электроэнергии.