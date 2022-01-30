В Москве в 2022 году отремонтируют 15 коммуникационных коллекторов

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Специалисты комплекса городского хозяйства в этом году отремонтируют 15 коммуникационных коллекторов. Об этом сообщил ТАСС в воскресенье заммэра Москвы Петр Бирюков.

"В городе ведется комплексная планомерная работа по поддержанию в надлежащем состоянии подземных коллекторов, в которых проходят трубопроводы и кабели связи. В этом году запланированы мероприятия по ремонту, реконструкции и модернизации 15 таких сооружений общей протяженностью более 31 км", - сказал Бирюков.

Заммэра уточнил, что капитальный ремонт пройдет в восьми коллекторах, в том числе "Строгино", "Осенний", "Бахрушинский" и "Моховой". "Проведем работы по восстановлению разрушенного слоя бетона, гидроизоляции строительных конструкций, антикоррозийной защиты арматуры. Обновим дренажные системы, выполним комплекс мероприятий, направленных на продление сроков эксплуатации несущих конструкций объектов", - уточнил он.

Модернизация запланирована в пяти коллекторах, в том числе таких крупных и значимых для города, как "Ярцевский" и "Можайский". Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что коллекторное хозяйство столицы - уникальный подземный город, не имеющий аналогов в России и мире по протяженности, разветвленности сети и компактности проложенных внутри коммуникаций. Общая протяженность коллекторов составляет 800 км.