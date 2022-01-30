Спрос на онлайн-сервисы инвестиционного портала Москвы вырос почти в два раза в 2021 году

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Онлайн-сервисами инвестиционного портала Москвы в 2021 году воспользовались более 150 тыс. раз, что почти в два раза больше по сравнению с 2020 годом. Об этом в воскресенье сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

"Инвестиционный портал Москвы давно стал не просто информационной платформой, а полноценным виртуальным офисом инвестора. Сегодня здесь работают 30 онлайн-сервисов, помогающих вести инвестиционную деятельность в Москве. Их популярность растет: в прошлом году инструментами портала предприниматели воспользовались 151 тыс. раз, тогда как за 2020-й - 95 тыс. А всего почти за восемь лет работы сайта цифровыми сервисами воспользовались более 450 тыс. раз", - сказал руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров, чьи слова приводятся в сообщении.

По словам главы столичного департамента информационных технологий Эдуарда Лысенко, наиболее популярные сервисы инвестиционного портала доступны пользователям в мобильном приложении.

"В прошлом году приложение скачали более 7,6 тыс. раз, что подтверждает востребованность такого канала взаимодействия с городом. А удобная авторизация через единую учетную запись Mos.ID позволяет быстро получить доступ к нужным сервисам без регистрации отдельного аккаунта", - уточнил Лысенко.

Инвестиционный портал Москвы появился в феврале 2014 года. За это время пользователи посетили его 15,5 млн раз. Ежедневно на сайт заходят более 8 тыс. уникальных пользователей. Приложение Investmoscow доступно в App Store и Google Play.