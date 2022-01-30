Число случаев заболевания ковидом за сутки приблизилось к 3 тыс. в Пермском крае

ПЕРМЬ, 30 января. /ТАСС/. Очередной рекорд по числу выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией за сутки отмечен в Пермском крае - 2 898. Это примерно на 10% больше, чем накануне, сообщило в воскресенье региональное управление Роспотребнадзора.

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"На 30 января выявлено 182 696 подтвержденных случаев заболевания COVID-19, за последние сутки - 2 898", - говорится в сообщении. В пятницу сообщалось о 2 588 случаях.

По абсолютному числу ежедневно заболевших Пермский край занимает пятое место среди регионов России и первое место в ПФО, по интенсивному показателю заболеваемости - 11 место в РФ и первое место в ПФО, уточняется на сайте ведомства.

По данным регионального Минздрава, в Пермском крае развернуто 2,7 тыс. коек, за сутки было дополнительно развернуто около 200 коек. Свободный коечный фонд составляет около 28%. В тяжелом состоянии находятся 163 пациента, на ИВЛ - 68.

До 1 февраля в Пермском крае действует ряд ограничений. Лицам старше 60 лет рекомендуется соблюдать самоизоляцию. Власти обязали вакцинировать 80% сотрудников организаций. Ограничено проведение массовых мероприятий. Запрещена работа общепита в ночное время.