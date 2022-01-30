В Забайкалье вторые сутки подряд зафиксирован максимум заболевших ковидом

ЧИТА, 30 января. /ТАСС/. Врачи в Забайкальском крае за сутки зарегистрировали 589 случаев заражения коронавирусом, что стало максимальным показателем за все время пандемии, сообщила в воскресенье пресс-служба правительства региона.

"По данным на 30 января, за сутки в Забайкальском крае выявлено 589 новых подтвержденных случаев заболевания коронавирусной инфекцией. С начала пандемии опасный вирус обнаружен у 102 тыс. забайкальцев.", - говорится в сообщении.

Ранее максимальное число заразившихся было зафиксировано 29 января - 587 случаев.

В Забайкальском крае выявлено 102 тыс. случаев коронавирусной инфекции, более 2,3 тыс. человек умерли. В регионе перевели все амбулаторные и стационарные службы в режим повышенной готовности. С 10 января в Забайкалье действует проверка QR-кодов о вакцинации на входе в торговые и торгово-развлекательные центры, а также при обслуживании посетителей в непродовольственных магазинах. С 31 января вводятся дополнительные ограничения на проведение массовых мероприятия для детей.