Рост заболеваемости ковидом в Новосибирской области за неделю составил 138%

НОВОСИБИРСК, 30 января. /ТАСС/. Свыше 570 случаев заражения коронавирусной инфекцией выявлено в Новосибирской области за минувшие сутки, неделю назад заболеваемость составляла 242 случая, сообщили в воскресенье в региональном оперштабе.

"По данным оперативного штаба на утро 30 января в регионе зарегистрировано 103 234 случая коронавируса (+579 за сутки), в том числе у 11 932 детей. 74 777 пациентов выздоровели (+442 за сутки)", - говорится в сообщении.

В понедельник оперштаб сообщал о 242 случаях заражения, таким образом рост за неделю составил 138%. В понедельник глава территориального управления Роспотребнадзора Александр Щербатов сообщил о том, что в Новосибирской области впервые за два месяца зафиксирован рост случаев COVID-19.

В настоящее время общий коечный фонд в Новосибирской области - 4 135 коек, госпитализированы 2 576 пациентов.

В Новосибирской области введена обязательная вакцинация работников магазинов, салонов красоты, фитнеса, бытовых услуг, общепита, клиентских подразделений финансовых организаций, почты, МФЦ, транспорта, соцзащиты и ЖКХ. Обязательной вакцинации подлежат и те, кто работает в театрах, кинотеатрах, концертных залах, на спортивных мероприятиях, в гостиницах и службах доставки. В регионе действует система QR-кодов, подтверждающих прохождение вакцинации от ковида, при посещении массовых мероприятий, заведений общепита и бьюти-индустрии.

К концу января власти сообщили о появлении в регионе омикрон-штамма коронавируса и заявили о начале пятой волны. В связи с этим с понедельника, 31 января, во всех школах области будет введен обязательный карантин. Кроме того, в регионе на минувшей неделе были приостановлены плановые диспансеризация и медпомощь.