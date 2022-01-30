На Украине 63 населенных пункта остались без света из-за непогоды

КИЕВ, 30 января. /ТАСС/. Более 60 населенных пунктов в трех областях Украины обесточены из-за порывов ветра и снегопада. Об этом сообщает в воскресенье Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) страны.

"По состоянию на утро 30 января в результате осложнения погодных условий (порывы ветра, снег) из-за срабатывания систем автоматической защиты ЛЭП обесточены 63 населенных пункта в трех областях (в Житомирской - 53, Хмельницкой - 7 и Закарпатской - 3). К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго", - говорится в сообщении.

По данным синоптиков, в воскресенье во всех регионах Украины будет идти снег, ожидается сильный ветер, на западе страны - с порывами.