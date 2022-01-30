В Бурятии зафиксировали максимум заболевших COVID-19 за сутки

ТАСС, 30 января. Врачи в Бурятии за сутки зарегистрировали 1 513 новых случаев заражения коронавирусом, что стало максимальным показателем за все время пандемии, сообщается в воскресенье в Instagram правительства региона.

"Ситуация с коронавирусом на 30 января в республике: [за сутки выявлено] 1 513 новых случаев. 1 163 человека обследованы по обращению в связи с заболеванием ОРВИ, пневмонией, остальные - контактные лица и лица, обследованные с профилактической целью и по эпидпоказаниям", - говорится в сообщении.

Днем ранее в регионе было выявлено 1 407 новых случаев COVID-19.

Ранее в республиканском управлении Роспотребнадзора отметили, что очередная волна заболеваемости фиксируется после выхода людей на работу и учебу после новогодних каникул. Медики призвали местных жителей проходить вакцинацию и ревакцинацию, соблюдать меры профилактики. В связи с ростом заболеваемости ковидом и появлением новых случаем заражения штаммом коронавируса "омикрон" власти Бурятии рекомендовали организациям перевести 30% сотрудников на удаленную работу. Ограничительные меры продлены до апреля 2022 года.