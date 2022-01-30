К 2025 году турпоток на курорт "Эльбрус" планируют увеличить до 1,1 млн

ТАСС, 30 января. Туристический поток на горнолыжный курорт "Эльбрус" в Кабардино-Балкарии к 2025 году планируется увеличить до 1,1 млн человек в год. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе АО "Кавказ.РФ" по итогам первого заседания рабочей группы по развитию курорта "Эльбрус".

"В 2021 году турпоток на курорт "Эльбрус" составил 390 тыс. человек. При непосредственном участии "Кавказ.РФ" и под управлением Минэкономразвития России к 2025 году на Эльбрусе планируется увеличить турпоток до 1,1 млн человек в год, привлечь частные инвестиции в туристскую и горнолыжную инфраструктуру, построить еще несколько канатных дорог и вдвое увеличить длину трасс", - говорится в сообщении.

В текущем году на курорте начинается активная фаза строительства инфраструктуры и благоустройства. Для решения вопросов взаимодействия федеральных и региональных властей, отраслевых ведомств и муниципалитета на базе Минэконормразвития РФ и правительства Кабардино-Балкарии была создана межведомственная рабочая группа. Ее сопредседателями стали заместитель министра экономического развития Сергей Назаров и глава КБР Казбек Коков. В состав рабочей группы вошли генеральный директор "Кавказ.РФ" Хасан Тимижев заместитель генерального директора "Кавказ.РФ" Хиса Беккаев и другие.

В ходе первого заседания рабочей группы по развитию курорта "Эльбрус" Тимижев сообщил, что в 2022-2024 годах планируется построить 24 объекта горнолыжной и семь объектов обеспечивающей инфраструктуры. Как отмечается, по десяти объектам уже получены положительные заключения госэкспертизы и ведется строительство. Это канатные дороги и трассы, которые планируем завершить в конце 2022 года.

Кроме того, Назаров поручил "Кавказ.РФ" проработать вопрос восстановления "Приюта одиннадцати" как коммерческого объекта с размещением там подразделений МЧС России.

В своем Instagram Тимижев также сообщил, что компания впервые в своей истории в прошлом году вышла на операционную рентабельность, кроме того, значительно вырос собственный доход, сократились издержки. "Турпоток стабильно растет минимум на 10% и это несмотря на сохраняющийся дефицит мест размещения. В этом году начинаются большие стройки: создание с нуля курорта "Мамисон", первый этап развития "Ведучи", модернизация легендарного "Эльбруса". По всем строительным работам заключены контракты, готова документация", - написал гендиректор компании.

О курорте

Ранее сообщалось, что дежурные смены поисково-спасательных формирований будут размещены в трех модульных домиках на склонах Эльбруса для обеспечения безопасности туристов и альпинистов. Так, один модуль планируется установить на южном склоне на высоте 3 850 м (Гара-баши), два модуля - на северном склоне на высоте 2 500 м, третий модуль установят на северном склоне на высоте 3 800 м.

Эльбрус - самая высокая вершина Европы (5 642 м). Горнолыжный курорт "Эльбрус" располагается на южных склонах горы Эльбрус в Кабардино-Балкарии. В 2015 году на курорте была построена третья очередь гондольной канатной дороги, которая стала самой высокогорной в Европе (3 847 м).