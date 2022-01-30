В России зарегистрировали минимум смертей от ковида с 28 июня

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Число летальных исходов из-за коронавируса в России возросло за сутки на 617 против 668 днем ранее, до 330 728. Об этом сообщили журналистам в воскресенье в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией.

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Таким образом, число умерших за сутки оказалось минимальным с 28 июня 2021 года.

Условная летальность (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) снизилась до 2,82%, следует из данных штаба.

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 121 228, до 11 737 007. В относительном выражении прирост числа заболевших составил 1,04%.

Число госпитализаций из-за коронавируса в России за сутки составило 9 883, что на 32,2% ниже показателя предыдущего дня. Число госпитализаций снизилось в 75 регионах, следует из данных штаба. Днем ранее оно составляло 14 570. В 10 регионах количество госпитализаций увеличилось.

Число вылечившихся после заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 28 944 против 30 010 днем ранее. Всего зарегистрировали 10 218 151 случай выздоровления.

Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, снизилась до уровня 87% от общего числа заразившихся.

Количество так называемых активных случаев, то есть пациентов, которые проходят лечение в данный момент, возросло до 1 188 128.