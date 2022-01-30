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Пандемия COVID-19
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Число регионов РФ с выявленными случаями заражения "омикроном" выросло до 82

Днем ранее распространение штамма фиксировалось в 78 регионах

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Число регионов России, где обнаружили омикрон-штамм коронавируса, выросло за сутки с 78 до 82, следует из опубликованных в субботу данных федерального оперативного штаба по борьбе с новой инфекцией.

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"Распространение штамма "омикрон" сегодня фиксируется в 82 регионах страны", - говорится в сообщении.

Днем ранее распространение штамма фиксировалось в 78 регионах. Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова отметила, что в настоящее время доля дельта-штамма в России снизилась до 47,9%, на "омикрон" и другие доминирующие штаммы приходится 52,1%. Также глава Роспотребнадзора Анна Попова заявляла, что в России зафиксировано 5,9 тыс. инфицированных "омикроном", причем 90% заразились внутри страны.

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РоссияПандемия COVID-19
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