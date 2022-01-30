Коэффициент распространения коронавируса в России вырос до 1,56

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в России в воскресенье вновь вырос и составил 1,56, следует из подсчетов ТАСС на основе данных федерального оперативного штаба.

Показатель превышает единицу во всех 10 регионах с наибольшим числом заразившихся. В Москве он равен 1,33, в Подмосковье - 1,49, в Санкт-Петербурге - 1,53, в Нижегородской области - 1,54, в Самарской - 1,68, в Ростовской - 1,8.

В четырех регионах индикатор превысил 2. Это Свердловская область (2,09), Пермский край (2,12), Воронежская область (2,18) и Красноярский край (2,22).

Коэффициент распространения коронавируса показывает, сколько человек в среднем успевает заразить один инфицированный до своей изоляции. Наряду с другими критериями индикатор использовался для определения готовности регионов к поэтапному снятию ограничительных мер, введенных весной 2020 года для борьбы с эпидемией. Сейчас коэффициент применяется при оценке готовности субъекта РФ к проведению массовых мероприятий.