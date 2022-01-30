В Кисловодске реконструируют проспект Победы

ПЯТИГОРСК, 30 января. /ТАСС/. Реконструкцию проспекта Победы в Кисловодске (Ставропольский край) спроектируют в 2022 году. Планируется, что главную городскую дорогу сделают односторонней в сторону выезда, а в сторону центральной части города выделят одну полосу для общественного транспорта, сообщил ТАСС глава курорта Евгений Моисеев.

"В 2022 году в Кисловодске разработают проектную документацию для реконструкции проспекта Победы. По задумке проектировщиков главную городскую артерию расширят, дорогу сделают односторонней в сторону выезда. В сторону центральной части города выделят одну полосу для общественного транспорта, по которой будут двигаться автобусы и электротранспорт", - сказал Моисеев.

По его словам, проект будет стоить порядка 46 млн рублей.

"Благодаря поддержке губернатора Владимира Владимирова в ближайшие годы мы можем полностью изменить транспортную ситуацию в Кисловодске. С реконструкцией проспекта Победы центральная часть города избавится от сложившейся транспортной нагрузки, а в город можно будет попасть по новым въездам - Западному и Северном обходам. Кроме того, будет построен "прокол", который соединит проспект Победы с улицами Кирова и Широкой. Такой подход не только решит проблему заторов на городских улицах, но и улучшит экологию в городе", - сказал глава Кисловодска.

Город Кисловодск - курорт федерального значения. По данным администрации муниципалитета, ежегодно в городе на отдых и лечение принимают более 300 тыс. человек, что составляет 33-35% от общего объема турпотока региона. Основным видом туризма в Кисловодске является лечебно-оздоровительный.