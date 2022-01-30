Заболеваемость ковидом в мире растет. За неделю заразились 23,6 млн человек

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире за неделю возросло почти на 23,6 млн. Это примерно на 10% больше, чем было выявлено за предыдущие семь дней, и стало новым максимумом с начала пандемии, следует из подсчетов ТАСС.

При этом в сутки больше всего заразившихся COVID-19 было зарегистрировано 26 января - 3,97 млн. Однако в ряде стран, где пик заболеваемости пришелся на начало января, заболеваемость резко пошла вниз.

ТАСС собрал ключевую статистику пандемии за неделю.

Новые пики

Во Франции уже регистрируют свыше 500 тыс. новых случаев заражения в сутки, чего в стране не было за всю пандемию. Однако в последние дни заболеваемость в стране начала снижаться. Среди других западноевропейских стран взрывной характер распространения инфекции отмечается также в Германии, где за неделю выявили свыше 880 тыс. инфицированных. Это почти в полтора раза больше, чем за предыдущие семь дней. В Нидерландах суточные показатели уже превысили 70 тыс. новых случаев, при этом в предыдущую осеннюю волну они слегка превышали 20 тыс.

Темпы распространения инфекции увеличились и в государствах Восточной Европы. В Чехии за неделю выявили около 240 тыс. инфицированных, что почти на 100 тыс. больше, чем за предыдущий аналогичный период. В Польше за семь дней заболели 320 тыс. человек - вдвое больше, чем за прошлую неделю.

Резкий рост показателей отмечается в Бразилии, где за неделю выявили свыше 1,2 млн заразившихся, что почти на четверть больше, чем за предыдущую.

В Турции заболеваемость также достигла пика - 29 января в стране было выявлено около 95 тыс. новых случаев, что стало новым максимумом.

В России за неделю зафиксировали свыше 628 тыс. заболевших, что примерно вдвое превышает показатель предыдущих семи дней.

Снижение заболеваемости

В США уровень заболеваемости за неделю упал в полтора раза - за минувшие семь дней там выявили 2,9 млн случаев заражения.

В Индии в начале недели выявляли свыше 300 тыс. заболевших в сутки, в конце - уже менее 240 тыс.

В Великобритании все еще регистрируют свыше 100 тыс. новых случаев в сутки, однако это почти вдвое меньше, чем в начале января. Заболеваемость пошла вниз и в ряде других европейских стран: в Италии она снизилась за семь дней на 10%, в Испании - почти на 15%.

Снижается заболеваемость и в ряде латиноамериканских стран. В Колумбии за семь дней она опустилась почти на 50%, в Аргентине - на 30%, в Мексике - на 10%.

Смертность

Смертность из-за ковида за неделю выросла сразу на 35%. Всего было зарегистрировано 63 тыс. летальных случаев.

Самый высокий показатель - все еще в США, несмотря на резкое снижение заболеваемости. Ежедневно из-за ковида там умирают уже более 3 тыс. человек, чего не фиксировалось с февраля прошлого года.

Почти вдвое возросла смертность и в Бразилии, где каждый день регистрируют уже свыше 700 летальных случаев, что является самым высоким показателем с сентября прошлого года.

Рост смертности фиксируется и в ряде европейских стран - Италии, Испании, Франции, где ежедневно умирают уже более 300 человек, хотя на протяжении долгого времени эти показатели держались на уровне 100.