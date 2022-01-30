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Второй этап благоустройства около Южного речного вокзала завершится к 2023 году в Москве

Закончить реконструкцию здания и благоустройство прилегающей к нему территории и набережной планируют к осени 2022 года в рамках первого этапа

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Все работы по благоустройству территории около Южного речного вокзала завершатся в Москве к 2023 году. К осени 2022 года в рамках первого этапа специалисты планируют закончить реконструкцию здания Южного речного вокзала, а также благоустройство прилегающей к нему территории и набережной, сообщил в воскресенье мэр Москвы Сергей Собянин.

"В этом году заработает один из главных речных вокзалов Москвы - Южный. <…> К осени мы планируем завершить первый этап работ - реконструкцию вокзала, благоустройство прилегающей к нему территории и набережной. После ввода коммерческой застройки рядом с вокзалом, к 2023 году будет благоустроена оставшаяся территория", - написал мэр на свой странице в "ВКонтакте".

Он отметил, Южный речной вокзал станет удобным транспортным узлом и современным общественным пространством. Там появятся зоны для выставок и кафе с панорамным видом.

"Новая жизнь Южного речного вокзала началась, когда правительство Москвы получило в свою собственность здание. Рядом открылись станция метро "Технопарк" и парк развлечений "Остров мечты". Скоро этот район наполнит новая застройка, а на набережной будет остановка нового маршрута регулярного речного транспорта - он свяжет вокзал с ЗИЛом и Печатниками. Летом отсюда вновь можно будет отправиться в круизы по югу страны и городам Центральной России, например в Рязань или Коломну", - добавил Собянин.

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