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Число новых случаев ковида за сутки в Архангельской области впервые превысило 2 тыс.

За последние сутки в регионе госпитализировали 126 человек с COVID-19

АРХАНГЕЛЬСК, 30 января. /ТАСС/. Число заболевших новой коронавирусной инфекцией в Архангельской области за сутки впервые с начала пандемии превысило 2 тыс. человек, сообщила в воскресенье пресс-служба администрации региона.

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"Общее число новых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией в регионе за минувшие сутки составило 2 019 человек", - говорится в сообщении.

За последние сутки в Архангельской области госпитализированы 126 пациентов с COVID-19, большинство лечатся амбулаторно.

Всего с начала пандемии в регионе подтверждено 138 648 случаев коронавируса, из них 120 295 человек выздоровели, умерли 2 011.

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