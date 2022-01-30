Максимум случаев ковида за сутки выявили в Ненецком АО

ТАСС, 30 января. Максимальное число случаев коронавирусной инфекции за сутки с начала пандемии выявлено в воскресенье в самом малонаселенном регионе России - Ненецком автономном округе (НАО). Как сообщает пресс-служба администрации НАО, зарегистрировано 82 случая.

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"За прошедшие сутки в НАО зарегистрировано 82 случая заболевания COVID-19", - указано в сообщении.

В числе заболевших 73 жителя Нарьян-Мара и поселка Искателей. Кроме того, зарегистрировано девять привозных случаев заболевания из Санкт-Петербурга, Москвы, Сыктывкара, Архангельска и Сочи.

В субботу был зафиксирован предыдущий максимум - 64 случая COVID-19. Подъем заболеваемости коронавирусом связан с распространением нового штамма "омикрон", сообщает пресс-служба НАО.

С начала пандемии в регионе зарегистрировано 3 888 подтвержденных случаев заболевания COVID-19. Выздоровели с начала пандемии 3 425 человек. В регионе зарегистрировано 90 летальных исходов от коронавируса.