В Италии от последствий ковида умерла двухлетняя девочка

РИМ, 30 января. /ТАСС/. Девочка в возрасте двух лет умерла от последствий коронавирусной инфекции. Как сообщило в воскресенье агентство ANSA , ее доставили уже в тяжелом состоянии в римскую клинику Bambino Gesu ("Младенец Иисус") из южного города Катандзаро (область Калабрия), где она была госпитализирована.

Для экстренной перевозки пациента использовался самолет ВВС Италии.

Специалисты отмечают рост заражений коронавирусом среди молодого поколения. Каждый третий зараженный в стране - в возрасте до 19 лет, отмечает газета Il Messaggero. Заражения возросли на 60% в возрастной группе до 11 лет. Специалисты объясняют этот феномен меньшим числом вакцинированных среди детей. Полный цикл иммунизации из двух доз прошли чуть более 10% детей в возрасте от 5 до 11 лет, вакцинация которых официально началась в конце прошлого года.