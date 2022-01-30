{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия COVID-19

В Италии от последствий ковида умерла двухлетняя девочка

По данным агентства ANSA, ее доставили в тяжелом состоянии в римскую клинику Bambino Gesu из южного города Катандзаро

РИМ, 30 января. /ТАСС/. Девочка в возрасте двух лет умерла от последствий коронавирусной инфекции. Как сообщило в воскресенье агентство ANSA, ее доставили уже в тяжелом состоянии в римскую клинику Bambino Gesu ("Младенец Иисус") из южного города Катандзаро (область Калабрия), где она была госпитализирована.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

Для экстренной перевозки пациента использовался самолет ВВС Италии.

Специалисты отмечают рост заражений коронавирусом среди молодого поколения. Каждый третий зараженный в стране - в возрасте до 19 лет, отмечает газета Il Messaggero. Заражения возросли на 60% в возрастной группе до 11 лет. Специалисты объясняют этот феномен меньшим числом вакцинированных среди детей. Полный цикл иммунизации из двух доз прошли чуть более 10% детей в возрасте от 5 до 11 лет, вакцинация которых официально началась в конце прошлого года.

Теги
ИталияПандемия COVID-19
Умер Леонид Куравлев
"Слава и популярность его была заслуженной". Коллеги и общественные деятели о Куравлеве
Народный артист РСФСР умер 30 января после тяжелой болезни
"Слава и популярность его была заслуженной".
Читать полностью