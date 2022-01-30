Проект системы мониторинга лесов от выгорания победил в Уральской проектной смене

ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 января. /ТАСС/. Команда школьников, разработавшая под руководством наставника программно-аппаратный комплекс мониторинга лесов, стала победителем VI проектной смены в "Сириусе". Учащиеся предложили размещать в лесах специальные устройства, которые будут предавать данные об уровне углекислого газа и температуры, сообщили в воскресенье ТАСС в Инновационной инфраструктуре УрФУ.

Смена начала работу 10 января, участие в ней приняли около 80 школьников из Свердловской области и 15 наставников. Направлениями смены в текущем году стали "Новая медицина и качество жизни", "Пространственное развитие", "Новые технологии и материалы".

"Сегодня были подведены итоги VI Уральской проектной смены в "Сириусе". Лучшим, согласно решению жюри, был признан проект "Программно-аппаратный комплекс мониторинга лесов". Проблема, за решение которой взялась команда, - выгорание лесов из-за отсутствия технологии оперативного обнаружения очагов пожара, вследствие чего несет потери государство, страдают частные хозяйства. Проект предполагает размещение в лесах специальных устройств, которые способны передавать данные об уровне углекислого газа и температуры, что позволит в считанные минуты определить очаг возгорания", - сказали в вузе.

В ходе смены были созданы два прототипа устройства, макет внутренней электронной "начинки", печатная плата. Стоимость одного устройства, по оценке его создателей, составляет до 5 тыс. рублей. Всего школьники под руководством наставников разработали 15 технологических проектов.

При организации смены были соблюдены повышенные требования санитарно-эпидемической безопасности: все взрослые и школьники, которым уже исполнилось 18 лет, были вакцинированы и сдали тесты ПЦР накануне поездки, также актуальные тесты ПЦР есть и у ребят младше 18-ти.

Уральская проектная смена - это эффективный мотиватор личностного роста, после ее прохождения ребята зачастую продолжают заниматься разработкой инновационных технологий, открывают для себя технологическое предпринимательство, успешно поступают в УрФУ и УГМУ, другие ведущие вузы страны. Организаторами Уральской проектной смены являются УрФУ, Министерство образования и молодежной политики Свердловской области, лицей "Сириус".