Глава МИД Ирака заразился коронавирусом

КАИР, 30 января. /ТАСС/. Министр иностранных дел Ирака Фуад Хусейн заразился коронавирусом, однако он идет на поправку и вскоре вернется к работе. Об этом, как передает телеканал Al Sumaria , сообщил в воскресенье официальный представитель ведомства Ахмед ас-Саххаф.

"Некоторые информационные агентства уже сообщили, что министр не принимал участие в созванной в Кувейте консультативной встрече министров иностранных дел Лиги арабских государств из-за того, что заболел коронавирусом, - указал спикер МИД. - Можем заверить, что его состояние хорошее, он выздоравливает и в ближайшее время возобновит свою работу".

В Ираке за время пандемии коронавирусом заразились свыше 2,2 млн человек, от вызванных им осложнений скончались 24 376 заболевших. В конце марта прошлого года в стране началась кампания по вакцинации населения. Власти страны ранее одобрили к применению вакцины производства китайской фирмы Sinopharm, американской компании Pfizer и ее германского партнера BioNTech, британско-шведского производителя AstraZeneca), а также российской "Спутник V".