Все школы Тувы с 31 января переведут на дистанционный формат обучения

ТАСС, 30 января. Власти Тувы переводят на дистанционный формат обучения всех школьников и студентов средних специальных учебных заведений из-за роста заболеваемости ковидом. Об этом сообщил в воскресенье на своей странице в Instagram глава республики Владислав Ховалыг.

Дистанционный формат обучения с 25 января по 7 февраля ввели для учащихся 1-8 классов во всех школах республики. Также работу должны были приостановить детские сады, кроме дежурных групп, и другие дошкольные учреждения. Несовершеннолетним запретили находиться в общественных местах без сопровождения взрослых.

"Сейчас отдельные классы и школы республики ушли на дистант. Однако наступающий невидимый враг вынуждает нас принимать более жесткие меры ради защиты здоровья людей и детей, в частности. С понедельника, 31 января, все школьники и студенты ссузов будут переведены на дистанционное обучение", - написал глава региона.

Он уточнил, что в республике за последние сутки коронавирусом заразились 407 человек - максимальное количество с начала пандемии. "Новый штамм "омикрон" в 100 раз заразнее предыдущих, поэтому темпы заболеваемости оказались быстрее, чем раньше. Каждый раз коронавирус мутирует и отличается от других штаммов. Медики вновь вступили в бой за жизнь каждого пациента, в наших силах им помочь, оставаясь дома и соблюдая все меры предосторожности", - отметил Владислав Ховалыг.

В Туве с начала месяца зарегистрировали 3 153 лабораторно подтвержденных случая заражения COVID-19. Свободный коечный фонд составляет 18,2%.