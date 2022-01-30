В Праге прошел массовый митинг против антиковидных ограничений

ПРАГА, 30 января. /ТАСС/. Акция протеста против действующих в Чехии ограничений, введенных властями из-за распространения коронавируса, прошла в воскресенье на Вацлавской площади в центре Праги. Об этом с места событий сообщает корреспондент ТАСС.

Митингующие потребовали немедленно прекратить "дискриминацию" граждан, отказывающихся прививаться от коронавируса. Они призвали не ужесточать законодательные акты, которые могут быть использованы против таких людей. Выступавшие ораторы заявляли о нарушении прав человека в республике со стороны властей. В поддержку подобного взгляда на вакцинацию участники акции протеста скандировали различные лозунги.

По данным организаторов митинга, местных гражданских инициатив, в нем приняли участие более 6 тыс. активистов. Полиция пока не уточнила эти данные. Она отметила административные правонарушения, сводившиеся к нежеланию активистов использовать медицинские маски и соблюдать социальную дистанцию.