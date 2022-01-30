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Пандемия COVID-19

В Праге прошел массовый митинг против антиковидных ограничений

По данным организаторов, в нем приняли участие более 6 тыс. активистов

ПРАГА, 30 января. /ТАСС/. Акция протеста против действующих в Чехии ограничений, введенных властями из-за распространения коронавируса, прошла в воскресенье на Вацлавской площади в центре Праги. Об этом с места событий сообщает корреспондент ТАСС.

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Митингующие потребовали немедленно прекратить "дискриминацию" граждан, отказывающихся прививаться от коронавируса. Они призвали не ужесточать законодательные акты, которые могут быть использованы против таких людей. Выступавшие ораторы заявляли о нарушении прав человека в республике со стороны властей. В поддержку подобного взгляда на вакцинацию участники акции протеста скандировали различные лозунги.

По данным организаторов митинга, местных гражданских инициатив, в нем приняли участие более 6 тыс. активистов. Полиция пока не уточнила эти данные. Она отметила административные правонарушения, сводившиеся к нежеланию активистов использовать медицинские маски и соблюдать социальную дистанцию.

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