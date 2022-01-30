{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

МИД Словакии рекомендовал жителям страны воздержаться от поездок на Украину

Ведомство также призвало воздержаться от поездок в Крым

ПРАГА, 30 января. /ТАСС/. МИД Словакии рекомендовал жителям республики воздержаться от поездок на Украину. Об этом сообщило в воскресенье информационное агентство TASR.

"Ситуация в сфере безопасности непредсказуема на всей территории Украины. Она может очень быстро меняться", - привело агентство цитату из рекомендации внешнеполитического ведомства. Поездки в страну, с которой на востоке граничит Словакия, допустимы лишь в неотложных случаях.

МИД также призвал словаков воздержаться от поездок в Крым.

Теги
УкраинаСловакия
Движение "Талибан" заявило, что занятия в вузах Афганистана возобновятся 2 февраля
Назначенный захватившим власть в стране радикальным движением глава министерства высшего образования во временном кабмине Абдул Баки Хаккани не уточнил, допустят ли к занятиям девушек
Читать полностью