МИД Словакии рекомендовал жителям страны воздержаться от поездок на Украину

ПРАГА, 30 января. /ТАСС/. МИД Словакии рекомендовал жителям республики воздержаться от поездок на Украину. Об этом сообщило в воскресенье информационное агентство TASR.

"Ситуация в сфере безопасности непредсказуема на всей территории Украины. Она может очень быстро меняться", - привело агентство цитату из рекомендации внешнеполитического ведомства. Поездки в страну, с которой на востоке граничит Словакия, допустимы лишь в неотложных случаях.

МИД также призвал словаков воздержаться от поездок в Крым.