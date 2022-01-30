Число обращений самарцев из-за нападений собак в 2021 году снизилось почти на 6%

САМАРА, 30 января. /ТАСС/. Количество обращений жителей Самары из-за нападений бездомных собак сократилось почти на 6% в 2021 году по сравнению с 2020-м. Об этом ТАСС сообщил начальник отдела по благоустройству и озеленению Департамента городского хозяйства и экологии администрации Самары Леонид Дюгаев.

"В Самаре в 2021 году было отловлено 2,6 тыс. животных, в 2020 году - около 2,4 тыс. По данным Роспотребнадзора, отмечается снижение числа обращений самарцев в лечебные учреждения после укусов и других повреждений безнадзорными собаками. Если сравнивать 2021 год с предыдущим, то снижение составило 5,6%. По сравнению с 2019 годом в 2021 году число обращений сократилось на 12%", - отметил собеседник агентства.

В этом году муниципальный контракт на сумму 27 млн рублей на отлов собак и другие процедуры получил единственный участник - ООО "Добрые люди". Сумма была сформирована за счет софинансирования из бюджетов области и города. "Теперь безнадзорные собаки направляются в приют "Твои друзья", где в течение 10 дней за ними наблюдают ветеринары. Если в этот период у животного не проявляется признаков заболеваний или необоснованной агрессии, собаку стерилизуют. Спустя какое-то время ее возвращают туда, откуда забрали", - рассказал он.

Дюгаев отметил, что не все жители готовы к тому, что животное возвращается назад. Поэтому в Самаре проводят просветительскую работу. "Так, на местном телеканале выпускается цикл передач, в которых ветеринары, кинологи и другие специалисты рассказывают про метод ОСВ (отлов, стерилизация и возврат - прим. ТАСС) , как вести себя при встрече с собакой в городе, какие приюты для животных действуют в Самаре. Кроме того, на площадке центра "Экспо-Волга" проводятся выставки животных, во время которых жители могут забрать их из приютов", - сообщил он, отметив, что в городском департаменте также консультируют самарцев по этим вопросам.

Ответственное отношение должны проявлять и руководители предприятий, которые используют собак для охраны на промышленных, строительных и складских площадках, считает Дюгаев. По его словам, на этих территориях происходит неконтролируемая рождаемость, и животные зачастую направляются к жилым домам. "Нужно, чтобы руководители предприятий ответственнее относились к таким животным - собак нужно стерилизовать, следить, чтобы они не выходили за установленные территории. Тогда очаги напряженности, где жители сталкиваются с собаками, уменьшатся", - отметил он.

Действующий закон и новые инициативы

В Самарской области практика ОСВ работает с января 2020 года, когда вступила в действие ст. 18 ФЗ № 498 "Об ответственном обращении с животными". "Опыт городов, где такой метод начал работать раньше, в Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге, показывает, что в первые несколько лет наблюдался рост численности собак. Через какое-то время численность начинает стабилизироваться за счет того, что выпускаются животные, которые не приносят потомства. Где-то на третий-четвертый идет снижение популяции. Мы рассчитываем на то, что и у нас будет такая же ситуация", - объяснил Дюгаев.

Что касается законодательных инициатив, Дюгаев отметил, что федеральное законодательство предписывает не выпускать из приютов животных, проявляющих агрессию, однако это понятие не установлено. "Сложно трактовать, что под этим понимается. Например, животное может вести себя в приюте определенным образом, адекватно, не проявлять ничего, а потом, попав назад в городскую среду, у него может проявляться какое-то иное поведение", - объяснил он. По его словам, было бы проще идентифицировать, какие собаки должны оставаться в приютах, если бы на законодательном уровне было установлено определение "немотивированной агрессии" на базе научных обоснований.

Кроме того, в администрации отметили, что дополнительное областное или федеральное финансирование позволило бы решить проблему с нехваткой мест в приютах для животных за счет расширения таких учреждений. Сейчас с такой проблемой сталкиваются все приюты, включая частные и зоозащитные, отметил Дюгаев. Проблема связана в том числе с тем, что определенная часть собак остается в приютах навсегда, по оценкам администрации Самары, это не более 10% отловленных животных. Таких собак не всегда забирают новые хозяева, так как необходима специальная подготовка, работа с зоопсихологами, кинологами. Также в приюте на какое-то время остаются щенки, которых нельзя стерилизовать до определенного возраста.