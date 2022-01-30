Реконструкторы Английской гражданской войны устроили юбилейное шествие через центр Лондона

ЛОНДОН, 30 января. /Корр. ТАСС Юрий Михайленко/. Любители исторической реконструкции периода Английской гражданской войны устроили в воскресенье 50-е ежегодное шествие в центре Лондона. Сотни человек в военном обмундировании и костюмах середины XVII века прошли по улице Пэлл-Мэлл от Сент-Джеймcского дворца к особняку Банкетинг-хаус на правительственной улице Уайтхолл, где 30 января 1649 года был казнен король Карл I (1600-1649), и присягнули на верность монарху.

"Мы впервые собрались здесь 50 лет назад, чтобы почтить память нашего жестоко убитого суверена - короля-мученика Карла, - объявил собравшимся один из организаторов шествия. - Все члены Королевской армии клянутся в верности нашему настоящему королю Карлу, его наследникам и законным преемникам".

Как пояснили корреспонденту ТАСС участники мероприятия, Королевская армия, члены которой воссоздают облик войск Карла I, и Ассоциация круглоголовых, копирующая Армию нового образца Оливера Кромвеля (1599-1658), входят в британское Общество Английской гражданской войны. Его члены регулярно проводят совместные мероприятия, устраивают фестивали и реконструкции сражений 1642-1649 годов - одного из периодов кровопролитной междоусобицы, разгоревшейся из-за недальновидной внутренней политики Карла I.

Однако на ежегодный парад по случаю очередной годовщины смерти короля вот уже 50 лет собираются только "роялисты". Под бой барабанов они повторяют путь монарха к месту казни, выстраиваются на плацу у казарм конной гвардии, возлагают венок в память о жестоком убийстве Карла I, приносят клятвы, проводят короткую религиозную службу и церемонию присвоения чинов и званий, после чего следуют обратно к Сент-Джеймсскому дворцу - теперь уже не в трауре, а при полном параде и с развернутыми знаменами. После этого реконструкторы-роялисты по традиции вызывают на бой мятежных сторонников Парламента и Кромвеля, знаменуя начало нового сезона исторических фестивалей.

В этом году, несмотря на пандемию COVID-19, посмотреть на церемонию собралось больше 1 тыс. человек, а пестрое и весьма представительное шествие сопровождал оркестр гренадерской гвардии Вооруженных сил Великобритании. Среди участников марша были алебардисты и пикенеры с пятиметровыми копьями, мушкетеры и аркебузиры, артиллеристы с пушками на колесных лафетах, небольшой отряд кавалеристов, а также многочисленные "гражданские", включая детей, в повседневной одежде английских и шотландских горожан середины XVII века.

В общей сложности парад, который по традиции проводится в последнее воскресенье января (в этом году годовщина казни Карла I выпала именно на этот день), длится около трех часов.