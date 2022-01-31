Умерла радиожурналистка и кинообозреватель Ольга Галицкая

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Умерла радиожурналистка, кинообозреватель, член правления Гильдии киноведов и кинокритиков России Ольга Галицкая. Об этом сообщила ее коллега журналистка Арина Бородина.

"Господи, какое горе. Оля Галицкая умерла. Читаю ленту Facebook и сообщения знакомых, не верю. Не могу осознать. Ведь Оля всегда была здесь, всегда писала посты, вела Кинокалендарь, мы недавно виделись с ней, по меркам нынешнего времени, кажется, что совсем недавно. И поверить невозможно, что Оли больше нет", - написала Бородина в Facebook. "Оля - профессионал высочайшей пробы. Она столько всегда писала, столько охватывала, о кино, о телевидении, о театре, она всегда была неравнодушным человеком", - добавила она.

Ольга Галицкая работала в издании "Агентство политических новостей", на телеканале НТВ, на радиостанциях "Эхо Москвы", "Маяк" и "Культура". Она была автором и ведущей радиопрограмм о кино и телевидении: "Киножизнь", "Станционный смотритель", "Уют-компания". Также она вела ежедневную программу новостей культуры "Моби Дик" и передачу о рок-музыке "Танцы с волками". Кроме того, Галицкая написала сценарий к документальному фильму "Розы для синьоры Раисы".

Галицкая была членом Правления Гильдии киноведов и кинокритиков России, являлась лауреатом премии "Золотой Овен", была награждена Дипломами Гильдии киноведов и кинокритиков.