На Камчатке выявили максимум заразившихся коронавирусом за сутки с начала пандемии

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 31 января. /ТАСС/. Коронавирус за прошедшие сутки выявлен у 203 жителей Камчатки, что является максимальным показателем с начала пандемии, следует из опубликованных оперштабом данных.

"За прошедшие сутки инфекция на Камчатке подтвердилась у 203 человек. В моногоспиталях находятся 272 пациента, всего с начала пандемии коронавирусом на Камчатке заразились 25 761 человек", - сообщается в опубликованных данных.

В краевом Минздраве ТАСС уточнили, что это максимальный ежесуточный прирост заразившихся с начала пандемии. В начале января инфекция подтверждалась у 15-20 человек в день. В конце минувшей недели у 10 пациентов на Камчатке выявлен штамм "омикрон". Глава региона Владимир Солодов 29 января прошел ревакцинацию от COVID-19.

Из-за распространения в регионе коронавируса с начала ноября в учреждения органов власти, заведения общепита можно попасть только с QR-кодами о вакцинации или перенесенной за последние полгода болезни. Первую дозу вакцины в крае получили более 132 тыс. человек, около 119 тыс. человек завершили вакцинацию. Ограничительные меры в связи с пандемией на полуострове продлены до конца января.