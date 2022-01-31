Власти Забайкалья перевели все совещания в режим онлайн из-за пандемии

ЧИТА, 31 января. /ТАСС/. Правительство Забайкальского края с понедельника перевело все свои совещания в режим онлайн из-за резкого роста заболеваемости ковидом в регионе, сообщили ТАСС в пресс-службе правительства.

"Все мероприятия губернатора и правительства Забайкальского края с сегодняшнего дня переводятся в онлайн-формат, в том числе оперативное совещание правительства. Все участники будут подключаться со своих рабочих мест, в зале заседаний никого не собираем", - сказали в пресс-службе.

Ранее в Забайкалье четыре дня подряд обновлялся суточный максимум заразившихся коронавирусом, к воскресенью он достиг 589 случаев. Из-за роста заболеваемости Минздрав края перевел все амбулаторные и стационарные службы в режим повышенной готовности. С 10 января в регионе действует проверка QR-кодов о вакцинации на входе в торговые и торгово-развлекательные центры, а также при обслуживании посетителей в непродовольственных магазинах. До 1 марта запрещены все массовые мероприятия с участием детей.